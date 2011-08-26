Цена нефти незначительно изменилась на фоне ожиданий заявлений главы ФРС США

На мировых торгах в пятницу, 26 августа, цены на нефть изменяются разнонаправленно на фоне ожиданий выступления главы ФРС США Бена Бернанке, который может заявить о новых мерах для стимулирования американской экономики.

Так, стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже упала на 0,15 доллара, или на 0,18% - до 85,15 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,05 доллара, или на 0,05% - до 110,67 доллара за баррель, сообщает Bloomberg.

Кроме того, на рынки продолжает влиять приближение урагана "Айрин" третьей категории опасности по шкале Саффира-Симпсона, который уже прошел через территорию Кубы, Гаити, угрожает Багамам, а также, по прогнозам метеорологов, затронет все восточное побережье США.