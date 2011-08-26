И Россия, и Евросоюз нуждаются в сотрудничестве с Украиной – Азаров

Российская Федерация и Европейский Союз нуждаются в сотрудничестве с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня на брифинге.

«Страна по территории больше, чем любая европейская страна, значительная по численности населения, стратегически важно расположенная, через которую проходят транзитные пути по подаче энергоносителей в Европу. А разве эта страна не нужна Европе? Это ж до какой степени нужно не любить свою страну, не уважать ее, чтобы ставить так вопрос и внушать нашим людям, что мы никому не нужны. Мы чрезвычайно нужны и России, и Европейскому Союзу», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что именно поэтому и Россия, и ЕС выдвигают свои условия.

По словам премьера, если бы Украина была не нужна, то с ней бы не велся диалог. «Мы ведем интенсивные переговоры с Россией и ведем интенсивные переговоры с Европейским Союзом. А это означает, что мы взаимосвязаны и чрезвычайно нуждаемся друг в друге. Ни одного дня не проходит, чтобы мы не встречались с представителями Европы», - отметил Н.АЗАРОВ.