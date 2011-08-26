Грищенко отбыл с однодневным визитом в Азербайджан

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО отбыл с однодневным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД, в ходе встречи с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром .МАМЕДЬЯРОВЫМ планируется обсудить состояние выполнения договоренностей, достигнутых президентами Украины и Азербайджана 28 апреля, а также реализацию первоочередных задач, которые будут способствовать дальнейшему углублению сотрудничества между двумя странами в экономической, энергетической и других сферах двусторонних отношений.

Программой пребывания К.ГРИЩЕНКО в Баку также предусмотрены встречи с премьер-министром и первым заместителем премьер-министра Азербайджана.