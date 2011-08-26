Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает важность создания безопасных условий труда шахтеров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он заявил в выступлении в Донецке на Всеукраинском торжественном собрании, посвященном Дню шахтера.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, последние аварии на шахтах «Суходольская-Восточная», им. Бажанова и «Краснокутская» показали, что этот вопрос все еще остается насущным.

«Мы скорбим по погибшим шахтерам. Светлая память настоящим героям нелегкого шахтерского труда всегда будет в наших сердцах», – сказал Президент.

В этой связи он заявил, что в настоящее время активно ведется поиск инвестиций, которые должны быть направлены на создание безопасных условий труда горняков, обеспечение постепенного перехода к стандартам безопасности, которые применяются ведущими европейскими угольными предприятиями.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, уже достигнута договоренность с Китайской Народной Республикой об основании совместного пилотного проекта по модернизации шахты им. Мельникова в Луганской области.

По словам Президента, в отечественную угольную отрасль Украина планирует привлечь 1 млрд. долларов китайских инвестиций.