Россия с 1 сентября увеличит пошлину на экспорт нефти на 1,3%

Правительство Российской Федерации утвердило увеличение экспортной пошлины на нефть с 1 сентября на 5,9 доллара, или на 1,3%, - до 444,1 доллара за тонну с нынешних 438,2 доллара за тонну.

Соответствующее постановление размещено в выпуске "Российской газеты" (номер за 26 августа т.г.), передает РИА "Новости".

Льготная экспортная пошлина на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири и Северного Каспия составит 205,1 доллара за тонну против действующей в августе ставки 201 доллар за тонну.

Пошлина на светлые нефтепродукты с 1 сентября вырастет до 297,5 доллара за тонну с нынешних 293,6 доллара за тонну, на темные нефтепродукты - до 207,4 доллара за тонну с 204,6 доллара за тонну.

Пошлины на темные и светлые нефтепродукты рассчитываются по методике, утвержденной постановлением правительства РФ от 27 декабря 2010 года. Согласно этому документу, пошлины на темные нефтепродукты с февраля 2011 года составляют 46,7%, а на светлые - 67% от нефтяной пошлины.

К светлым нефтепродуктам, на которые распространяются пошлины, относятся легкие дистилляты, средние дистилляты, газойли, бензол, толуол, ксилолы. К темным нефтепродуктам отнесены жидкие топлива, масла, отработанные нефтепродукты; нефтяной вазелин, минеральные воски и аналогичные продукты; нефтяной кокс, нефтяной битум и прочие остатки от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.

В сентябре сохранится действующая методика расчета экспортной пошлины на бензины: пошлина на прямогонный и товарный бензин с 1 мая 2011 года была повышена до 90% от пошлины на сырую нефть на фоне проблем с бензином в ряде регионов РФ. Ставка экспортной пошлины на бензин с 1 сентября вырастет до 399,7 доллара за тонну с действующих 394,4 доллара за тонну. Экспортная пошлина на сжиженный газ с 1 сентября повысится до 192 долларов за тонну с нынешних 182,8 доллара за тонну.