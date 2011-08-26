Нацкомуслуг будут переданы копии лицензий тепло- и водоснабжающих предприятий

Кабинет министров рекомендовал Национальной комиссии регулирования электроэнергетики и Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства передать Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг копии лицензий тепло- и водоснабжающих предприятий.

Об этом говорится в распоряжении правительства №791-р от 17 августа т.г., размещенном на правительственном портале.

В частности, Кабмин рекомендовал НКРЭ и Минрегионстрою предоставить в месячный срок Нацкомиссии регулирования рынка комуслуг завершенные в установленном порядке копии выданных лицензий на ведение хозяйственной деятельности по производству тепловой энергии (кроме тепловой энергии, которая производится на теплоцентралях, когенерационных установках и установках с использованием нетрадиционных или возобновляемых источников энергии), поставки и транспортировки тепловой энергии магистральными и местными (распределительными) тепловыми сетями, централизованного водоснабжения и водоотвода и лицензионных дел.

Как указывается в сообщении, кроме указанных документов, Нацкомуслуг также должны предоставить копии нормативно-правовых актов по вопросам определения лицензионных условий ведения хоздеятельности по производству тепловой энергии (кроме тепловой энергии, которая производится на теплоцентралях, когенерационных установках и установках с использованием нетрадиционных или возобновляемых источников энергии), поставки и транспортировки тепловой энергии магистральными и местными (распределительными) тепловыми сетями, централизованного водоснабжения и водоотвода; осуществления контроля над соблюдением указанных лицензионных условий; формирования тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку, на централизованное водоснабжение и водоотвод.

В документе также сказано, что Нацкомуслуг размещается по ул. Димитрова, 24 в Киеве на условиях аренды.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия регулирования рынка коммунальных услуг намерена проверить тарифы тепло- и водоснабжающих предприятий до конца текущего года.