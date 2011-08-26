На переоснащение госшахт будет привлечено 2,5 млрд. грн. кредитов

Государственное предприятие «Уголь Украины» ведет переговоры с украинскими и иностранными банками о привлечении 2,5 млрд. грн. кредитов для выполнения программ технического переоснащения государственных угледобывающих предприятий.

Об этом в интервью в официальной прессе заявил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Игорь ПОПОВИЧ.

По его словам, получение кредитных средств ожидается в текущем квартале.

И.ПОПОВИЧ отметил, что со второй половины 2010 года за счет долгосрочных кредитов ряда банков государственные угледобывающие объединения приобрели оборудование для 88 лав на общую сумму свыше 1 млрд. грн. Благодаря займам введены в эксплуатацию 43 лавы, 35 лав находятся в активной стадии финансирования, поставок и монтажа оборудования.

Кроме того, в рамках лизинговых программ для госшахт закуплено оборудование на 1,1 млрд. грн., поставленное зарубежными лизинговыми компаниями. Это дало возможность ввести в работу 4 высоконагруженных лавы, а также возобновить работу шахты «Горская» (ГП «Первомайскуголь», Луганская обл.), добыча на которой была приостановлена в 2006 году.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2010 года «Уголь Украины» открыл в ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" («Укрэксимбанк») кредитную линию на сумму 1 млрд. грн. Кредитная линия открыта на период с декабря 2010 года по декабрь 2011 года.

Привлеченные в банке средства планировалось направить на закупку горно-шахтного оборудования на условиях финансового лизинга для государственных угледобывающих предприятий. Предполагалось, что «Уголь Украины» будет выступать администратором кредитного ресурса, перераспределяя его на конкретные проекты на государственных угледобывающих предприятиях через инвестиционный фонд по поддержке госшахт.

Справка УНИАН. ГП "Уголь Украины" является оператором оптового рынка угольной продукции Украины. В рамках реформирования государственного угольного сектора предприятие планируется ликвидировать в 2012 году.