«Восход Солар» намерена построить СЭС в Николаевской области

Николаевская областная государственная администрация разрешила разработку проектной документации для предоставления в аренду компании ООО «Восход Солар» 107,9749 га для строительства и обслуживания солнечной электростанции в Березанском районе Николаевской области.

Об этом сказано в распоряжении временно исполняющего обязанности председателя обладминистрации, первого зампредседателя Геннадия НИКОЛЕНКО от 9 августа, текст которого размещен на официальном сайте ОГА.

Согласно документу, землю планируется передать в аренду на 49 лет.

Компании «Восход Солар» предложено подать разработанную техническую документацию и проект землеотвода в облгосадминистрацию и в Березанский районный совет на утверждение.