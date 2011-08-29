Недалеко от Ривне строят завод, на котором из отходов будут производить топливо
Недалеко от Ривне началось строительство мусороперерабатывающего завода, на котором из отходов будут производить топливо.
Как передает корреспондент УНИАН, городской председатель Ривне Владимир ХОМКО сообщил журналистам, что весь процесс переработки мусора в суррогатное топливо будет экологически безопасным.
Открытие завода решит проблему утилизации мусора, поскольку городской полигон отходов почти исчерпал свой ресурс.
Строительство, приобретение оборудования и реконструкция печей, в которых будут сжигать суррогатное топливо, обойдется немецким инвесторам в 16 млн. евро.
Полученное топливо будут отправлять на завод компании «Дикергоф» (бывший ОАО «Здолбуновский цементно-шиферный комбинат»), где его будут использовать в производственном процессе.
По мнению специалистов, аналогов такого мусороперерабатывающего завода, который строят недалеко от Ривне, нет в ни одной стране СНГ, а во всей Европе таких заводов всего восемь.
Как отметил В.ХОМКО, на мусороперерабатывающем заводе будет перерабатываться 90% мусора, собираемого в Ривне.
Предприятие будет перерабатывать только тот мусор, который пролежал на свежем воздухе не более трех суток. Поэтому сейчас городская власть решает, что делать с тысячами тонн скопившихся на свалке отходов.
Новый мусороперерабатывающий завод должен заработать уже через три месяца и до нового года произвести первые партии суррогатного топлива.