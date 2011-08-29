Цена нефти изменилась разнонаправленно на фоне ситуации в США и Ливии

На мировых торгах в понедельник, 29 августа, цены на нефть изменились разнонаправленно на фоне выступления главы ФРС Бена Бернанке в пятницу, а также сообщений о возможности возобновления работы нефтяного терминала в ливийском порту Тобрук.

Так, стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже повысилась на 0,11 доллара, или на 0,13% - до 85,48 доллара за баррель.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 0,35 доллара, или на 0,31% - до 111 долларов за баррель.

Выступая на конференции экономистов в американском городе Джексон Хоуле в пятницу, глава ФРС Бен Бернанке озвучил прогноз о сохранении умеренного роста экономики США, однако не сказал ничего о дополнительных мерах ее стимулирования. Комитет по открытым рынкам, по его словам, продолжит проводить мониторинг текущей ситуации, а также поступающих макроэкономических показателей. В то же время "восстановление экономики потребует какого-то времени, в течение которого могут быть спады, связанные с увеличением финансовых рисков, относительно которых следует сохранять бдительность", передает Bloomberg.

Ранее в СМИ появились сообщения со ссылкой на представителя нефтяной компании AGOCO, контролируемой мятежниками, что работа на ливийских месторождениях Сарир и Мессла (Sarir and Messla) начнется в середине сентября, что позволит в конце сентября отправить первые партии сырой нефти на экспорт с терминала в порту Тобрук.