Первый энергоблок Запорожской АЭС подключен к сети после ремонта

Энергоблок №1 Запорожской АЭС 28 августа в 17.47 подключен к энергосети после завершения планового капитального ремонта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАЭК «Энергоатом».

Энергоблок находился в ремонте с 2 июня.

Таким образом, сегодня на украинских АЭС в работе 10 из 15 энергоблоков. Продолжаются плановые ремонты на вторых энергоблоках ЗАЭС, Ривненской АЭС, №2 Южно-Украинской АЭС и Хмельницкой АЭС. Энергоблок №1 Ривненской АЭС выведен в резерв.

Диспетчерские графики генерации сегодня для станций составляют: для ЗАЭС - 4720 МВт, РАЭС - 1900 МВт, ЮУАЭС - 1850 МВт, ХАЭС - 1010 МВт.