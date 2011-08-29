«Свердловантрацит» привлек 100 млн. грн. у "Сбербанка России"

Государственное угледобывающее объединение «Свердловантрацит» (Свердлов, Луганская обл.) привлекло две невозобновляемые кредитные линии на 40 млн. грн. и 60 млн. грн. у ПАО «Дочерний банк Сбербанка России».

Об этом сказано в сообщении предприятия об итогах соответствующих торгов, обнародованном на интернет-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, линии привлекаются на 1 год под 14,4% годовых. Кредитные договоры стороны подписали 19 августа.

Целевым назначением кредита является рефинансирование текущей задолженности, закупка горно-шахтного оборудования и материалов, топлива и электроэнергии, оплата выполненных работ и услуг, выплата заработной платы и начислений на нее, уплата налогов в бюджет.

Предметом залога является угольная продукция, которая будет добыта в 2011-2013 гг., и имущественные права объединения.

В тендере также участвовали «ВТБ Банк» и ПАО «Проминвестбанк».

Как сообщал УНИАН, в январе т.г. «Свердловантрацит» привлек у ПАО «Ощадбанк» 2 кредитные линии суммарным размером 110 млн. грн.

В июле «Свердловантрацит» привлекл 5 мультивалютных кредитных линий у ПАО «ВТБ Банк» и ПАО «Укрсоцбанк» суммарным размером 326,5 млн. грн.

Справка УНИАН. ГП «Свердловантрацит» создано в 1934 году. В состав предприятия входят 26 подразделений, в том числе 5 шахт с общей годовой производственной мощностью 5,25 млн. тонн рядового угля и 3 обогатительных фабрики.

В июле 2010 года «Свердловантрацит» и энергохолдинг ДТЭК заключили договор о сотрудничестве, в рамках которого донецкая компания намерена вложить в госпредприятие около 200 млн. грн. В апреле т.г. Кабмин разрешил передачу в концессию целостного имущественного комплекса ГП «Свердловантрацит». Соответствующий конкурс планирует провести Фонд государственного имущества.