Горсовет разрешил «Херсонтеплоэнерго» открыть кредитную линию

Депутаты городского совета Херсона разрешили КП «Херсонтеплоэнерго» открыть кредитную линию в сумме до 10 млн. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе мэрии, соответствующее решение принято на сессии 26 августа.

В соответствии с решением, кредитная линия будет открыта предприятию под залог имущества КП или имущественных прав предприятия с оформлением соответствующих договоров. Процентная ставка по кредиту будет в пределах 16% годовых. На данный момент проводится тендер по определению банка, который прокредитует КП «Херсонтеплоэнерго».

В сообщении указывается, что кредит необходим предприятию для подготовки к отопительному сезону 2011-2012 гг., а также для расчетов за использованный ранее природный газ. КП «Херсонтеплоэнерго» не имеет долгов по обязательным платежам, электроэнергии и выплате зарплаты, однако тарифы за тепловую энергию, установленные Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики с 1 января текущего года, возмещают в среднем 80% расходов на ее производство. Также предприятию за минувший отопительный сезон остались должны бюджетные организации и учреждения в сумме 1,983 млн. грн. Поэтому у КП создался дефицит оборотных средств, а это усложняет финансовое состояние предприятия и задерживает подготовку к работе в зимних условиях в 2011/2012 гг.

Справка УНИАН. КП "Херсонтеплоэнерго" наряду с ООО "Херсонтеплосети", ОАО "Херсонская ТЭЦ" и ЧП "Херсонтеплогенерация" обеспечивает централизованное теплоснабжение Херсона.