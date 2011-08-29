Немецкая Managess Energy Group построит гелиоэлектростанцию в Запорожье

Немецкая компания Managess Energy Group совместно с Немецким энергетическим агентством DENA (Deutsche Energie Agentur GmbH) планируют реализовать пилотный проект строительства накрышной гелиоэлектростанции в Запорожье, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на директора дочерней компании ООО «Менеджес Украина» Артема БИРЮКОВА.

Согласно сообщению, прогнозная выработка установки составит 36 тыс. кВт/ч ежегодно. Объем инвестиций оценивается в 90 тыс. евро, 45% из которых профинансирует DENA, остальные - Managess Energy Group.

Окончательно с объектом, на котором разместят батареи, пока не определились. Скорее всего, остановятся на бизнес-центре. Сейчас идет проверка его крыши на прочность. В случае если инициатива окажется успешной, «солнечные крыши» могут появиться и в других городах Украины уже в следующем году.

Ранее Managess Energy Group согласовала с Запорожской областной государственной администрацией строительство гелиоэлектростанции в Приморске (Запорожская обл.). Общая сумма инвестиций в этот проект составляет 35 млн. евро. Компания планирует приступить к строительству станции до конца т.г.