Борьбу за право разработки ТЭО строительства LNG-терминала продолжат 5 компаний

Сегодня конкурсная комиссия по проведению двухступенчатых торгов на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства в Украине морского терминала по приемке сжиженного природного газа (LNG-терминал) объявила, что к участию во втором этапе конкурса допущены 5 компаний.

Об этом сказал председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислав КАСЬКИВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, к участию во 2-м этапе конкурса допущены следующие компании: Ramboll Oil&Gas (Дания), Socoin (Испания), Sener (Испания), Technique Italy (Италия), Foster Wheeler Iberia (Испания).

При этом В.КАСЬКИВ добавил, что четыре компании (Zagope (Португалия), Ambetech (США), ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Украина» (Украина, г. Киев), Sveco Industry (Финляндия), которые подавали заявки на участие в конкурсе, не были допущены ко 2-му этапу, в основном, по техническим причинам (непредоставление документов в полном объеме).

Также В.КАСЬКИВ отметил, что результаты конкурса на разработку ТЭО строительства LNG-терминала будут объявлены до 20 сентября. «До 20 сентября мы объявим имя победителя», - сказал он.

В.КАСЬКИВ сообщил, что после этого в течение 4-5 месяцев компания-победитель сделает ТЭО проекта и затем будет объявлен конкурс на привлечение инвестора для строительства терминала.

«Ожидаем, что до конца года будет проведен конкурс, который определит компанию или консорциум компаний…», – добавил В.КАСЬКИВ.

Как сообщал УНИАН, 22 августа конкурсная комиссия по проведению первого этапа двухступенчатых торгов на разработку ТЭО строительства в Украине LNG-терминала раскрыла заявки от участников данного проекта. По результатам раскрытия заявок были названы 9 компаний, допущенные для участия в данном конкурсе.

Напомним, 6 июля т.г. Государственное предприятие «Национальный проект «LNG-терминал» объявило открытый тендер на разработку ТЭО проекта строительства LNG-терминала.

Критериями оценки предложений будут: цена (гривни или евро); качество выполнения (выполнение аналогичных договоров, наличие специалистов соответствующей квалификации); срок выполнения.

Срок выполнения ТЭО национального проекта «LNG-терминал – морской терминал по приему сжиженного природного газа» составляет 120 дней.

На сегодня потенциальными местами расположения терминала являются 5 площадок: наземный LNG-терминал - площадка возле Одесского припортового завода в районе порта «Южный» (Одесская область), наземный LNG-терминал - площадка возле нефтяного терминала ОАО «Укртранснафта» в районе порта «Южный»; наземный LNG-терминал в районе г. Очаков (Николаевская область); наземный LNG-терминал в береговой зоне Березанского лимана (Николаевская область); оффшорный LNG-терминал в районе г. Одесса (в открытом море).

Будущий LNG-терминал в Украине не будет «конфликтовать» с проектом AGRI (проект по доставке азербайджанского газа в Европу через черноморское побережье Грузии, где газ будет сжижаться и танкерами по морю доставляться в Румынию и далее в Западную Европу).

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по сооружению терминала по приему сжиженного природного газа объемом 10 млрд. куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

Согласно плану работы, до сентября 2011 года предприятие должно обеспечить разработку ТЭО проекта. Тендер по выбору компании-разработчика ТЭО должен был быть объявлен 19 января 2011 года, но был перенесен.