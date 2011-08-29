В Испании хотят наладить производство биотоплива из отходов переработки цитрусовых

Власти испанской провинции Валенсия планируют использовать отходы от производства апельсинового сока для изготовления автомобильного биотоплива, передает Интернет-портал «Русская Испания».

Количество выращиваемых в Валенсии апельсинов и лимонов позволяет выпускать до 37,5 млн. литров этанола в год. При этом в Валенсии ежегодно выращивают 4 млн. тонн апельсинов.

Большая часть этого местного цитруса используется для производства сока и концентратов. При его отжиме образуется 240 тысяч тонн отходов, которые сейчас идут на корм домашним животным.

По словам главы отдела планирования правительства Валенсии Эстебана ГОНСАЛЕСА (Esteban Gonzalez), после запуска нового завода по производству сока количество этих отходов возрастет до 500 тысяч тонн.

Э.ГОНСАЛЕС отметил, что из каждой тонны отходов можно получить около 80 литров автомобильного топлива. Проект позволит на 40% сократить зависимость региона от экспортного топлива и создать 2,5 тысячи новых рабочих мест.

Испания, как и другие страны Евросоюза, намерена к 2015 году увеличить долю биотоплива до 9% от всего потребляемого автомобильного горючего. Ожидается, что этанол, который будут получать из апельсинов, составит 1% от необходимого Испании автомобильного топлива.