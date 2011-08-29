«Газ Украины» из-за долгов отключил от газоснабжения четыре предприятия ТКЭ

Из-за значительной задолженности перед ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины» за отопительный период 2010-2011 годов (с 1 октября 2010 г.), от газоснабжения отключены четыре предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что, в частности, теплоснабжающее предприятие «Уголек» (Донецкая обл.) с 1 октября 2010 г. задолжало ДК «Газ Украины» свыше 29 млн. грн. (уровень расчетов - 48%), «Северодонецктепло» (Луганская обл.) - 23 млн. грн. (37%), «Лора» (АР Крым) - 0,8 млн. грн. (26%), «Солонэтеплоэнерго» (Днепропетровская обл.) - 0,5 млн. грн. (57%).

Работы по отключению от газоснабжения выполнены местными предприятиями по газоснабжению и газификации. О мерах по отключению предприятий ТКЭ-должников были предупреждены местные органы власти.

ДК «Газ Украины» неоднократно обращалась к руководству местных органов власти и предприятий ТКЭ с просьбой ускорить уплату всей задолженности за природный газ, потребленный с начала отопительного периода 2010-2011 годов (с 1 октября 2010 г.).

Компания отмечает, что задолженность за газ должна быть погашена предприятиями ТКЭ до начала нового отопительного периода 2011-2012 годов.

ДК «Газ Украины» обращает внимание руководства местных органов власти и предприятий ТКЭ на то, что в случае наличия у теплопроизводителей задолженности за потребленный с 1 октября 2010 г. природный газ и неполных расчетов за него, у компании не будет законных оснований для поставки предприятиям-должникам газа в новом отопительном периоде 2011-2012 гг.

Справка УНИАН. По состоянию на 26 августа 2011 г., задолженность предприятий ТКЭ перед ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный с начала отопительного периода 2010-2011 годов (с 1 октября 2010 г.), составляет 4,17 млрд. грн. (без АО «Киевэнерго»). Уровень расчетов предприятий ТКЭ составляет 71%.

Наибольшая задолженность (с 1 октября 2010 г.) - у предприятий ТКЭ Донецкой (762 млн. грн.), Днепропетровской (639 млн. грн.), Харьковской (591 млн. грн.), Луганской (267 млн. грн.), Одесской ( 228 млн. грн.), Запорожской (148 млн. грн.), Львовской (138 млн. грн.), Киевской (117 млн. грн.) областей, а также АР Крым (209 млн. грн.) и г. Севастополь (98 млн. грн.).

Задолженность столичной энергокомпании ОАО "Киевэнерго" за 2010-2011 гг. составляет 1,30 млрд. грн. (уровень оплаты в 2011 г. - 74%).

Согласно положениям статьи 13 Закона Украины «О теплоснабжении», ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

Согласно требованиям Закона Украины от 08.07.2010 г. №2467-VI «Об основах функционирования рынка природного газа» и постановления Кабинета министров Украины от 27.12.2001 г. №1729, природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями природного газа.