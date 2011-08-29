За неделю цены на нефтепродукты в Украине изменились разнонаправленно

С 22 по 29 августа 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились разнонаправленно.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 22 по 29 августа 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

на бензин А-80 – снизились на 0,3%, или 40 грн./тонна, – до 11 700 грн./тонна; на бензин А-92 – снизились на 1,1%, или 130 грн./тонна, – до 11 650 грн./тонна; на бензин А-95 – увеличились на 0,3%, или 40 грн./тонна, – до 12 330 грн./тонна; на дизельное топливо – снизились на 0,1%, или 10 грн./тонна, – до 10 000 грн./тонна.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.