Цена нефти растет на фоне статданных из США

На мировых торгах во вторник, 30 августа, цены на нефть растут на фоне оптимизма инвесторов относительно темпов восстановления экономики США после обнародования позитивных статданных.

Так, стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже повысилась на 0,1 доллара, или на 0,11% - до 87,37 доллара за баррель.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,13 доллара, или на 0,12% - до 112 долларов за баррель.

Потребительские расходы в США в июле выросли почти на 88,4 миллиарда долларов, или на 0,8% по сравнению с июнем, когда, по пересмотренным данным, был зафиксирован их спад на 0,1%. Аналитики ожидали роста расходов в июле всего на 0,5%, передает Bloomberg.

Рынки ожидают выхода данных от Министерства энергетики по запасам нефти и горючего на складах страны за неделю, завершившуюся 26 августа. Согласно прогнозам аналитиков, запасы сырья увеличились на 875 тысяч баррелей, а запасы горючего, напротив, уменьшились на 900 тысяч баррелей ввиду роста спроса из-за урагана "Айрин".