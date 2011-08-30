Причиной взрыва газа в Ужгороде стали несанкционированные работы электриков – горсовет
Причиной взрыва газа в Ужгороде, в результате которого были тяжело травмированы три человека, являются несанкционированные работы электриков, сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета.
Как говорится в сообщении, взрыв произошел в результате работ Ужгородского ГРЭС (Ужгородский городской район электросетей), которые не были санкционированы. «В результате действий электриков была повреждена газовая труба среднего давления и произошла утечка газа», - уточнили в горсовете.
В пресс-службе также отметили, что, несмотря на предупреждение, в кофейне, которая расположена рядом с местом работ, не были соблюдены правила пожарной безопасности, потому и произошел взрыв.
Как сообщал УНИАН, вечером 29 августа в Ужгороде в результате взрыва газа в кофейне были тяжело травмированы работница и два посетителя.
В результате чрезвычайной ситуации Ужгород остался без газа, частично без электро- и водоснабжения.
Отселено 140 жильцов соседних домов.