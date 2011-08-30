Прибыль «Газпрома» за первый квартал выросла почти в 1,5 раза - до 478,5 млрд. руб.

Прибыль крупнейшей российской компании «Газпром» по МСФО в I квартале 2011 года выросла почти в 1,5 раза и достигла 478,5 млрд рублей, передает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-релиз компании.

Как отмечается в сообщении, год назад данный показатель составлял 336,849 млрд рублей.

Совокупный доход вырос до 460,470 млрд рублей по сравнению с 324,439 млрд годом ранее.

За три месяца 2011 года чистая выручка от продажи газа увеличилась на 42%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, и составила 869,969 млрд рублей.

Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 38% и достигла 1 трлн 316,747 млрд рублей.

Справка УНИАН. В 1989 г. на основе Министерства газовой промышленности СССР был образован Государственный газовый концерн «Газпром». На его базе в 1993 г. создано Российское акционерное общество «Газпром», переименованное в 1998 г. в Открытое акционерное общество «Газпром». На сегодня ОАО «Газпром» - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Основными направлениями ее деятельности являются геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация углеводородов, а также производство и сбыт электрической и тепловой энергии.