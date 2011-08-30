Для Украины приостановлена торговля квотами по Киотскому протоколу

Для Украины на три месяца приостановлена торговля квотами по Киотскому протоколу.

Как сообщили УНИАН в Национальном экологическом центре Украины, предыдущим решением Комитета выполнения обязательств Рамочной конвенции ООН по изменению климата для Украины приостановлена возможность международной торговли квотами и реализации проектов совместного внедрения.

Также комитет предварительно признал, что Национальный кадастр антропогенных выбросов Украины не отвечает международным требованиям.

Экологи отмечают, что причиной такого решения стал отчет экспертов ООН, которые проверяли национальный кадастр за 2008 год. “В отчете были представлены основные замечания к украинскому кадастру: недостаточная прозрачность системы учета выбросов парниковых газов, пробелы в учете выбросов в сфере лесного хозяйства и землепользования, отсутствие энергетического баланса Украины. По ряду источников выбросов отсутствовали или названы конфиденциальными некоторые данные. Эксперты ООН считают, что национальная система учета выбросов и поглощения парниковых газов не достаточно прозрачная, последовательная, полная и точная, как того требуют международные правила”, - говорится в сообщении.

В Национальном экологическом центре Украины отмечают, что дальнейшая судьба торговли квотами и проектов совместного внедрения для Украины будет решена в октябре этого года.

“Если в октябре комитет примет окончательное решение, что украинский кадастр не отвечает международным требованиям, тогда среди возможных вариантов развития событий будет остановка украинского реестра на более длительный срок, что делает невозможным действие гибких механизмов Киотского протокола: торговли квотами и проектов совместного внедрения”, - говорится в сообщении.

Координатор программы по изменению климата Национального экологического центра Украины Христина РУДНИЦКАЯ отметила, что проблема с украинским кадастром возникла из-за отсутствия системы сбора и проверки данных о выбросах по всем секторам экономики.

По ее словам, данные о выбросах записываются на основе статистических данных, никто не проверяет, отвечают ли данные фактическим выбросам.

Эксперты ООН отметили, что по 17 промышленным процессам данные о выбросах или отсутствуют, или конфиденциальные. “Причем количество конфиденциальных данных возросло с прошлого кадастра. Это еще больше ухудшает учет выбросов парниковых газов», - сказала Х.РУДНИЦКАЯ.

Украина ратифицировала Рамочную конвенцию ООН по изменению климата и Киотский протокол к ней и имеет возможность использовать гибкие механизмы Киотского протокола, а для того чтобы торговать квотами или выполнять проекты по сокращению выбросов, Украина, как и другие государства, должна предоставлять прозрачные данные относительно выбросов парниковых газов и их абсорбции.