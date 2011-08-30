Азаров надеется, что вопрос о пересмотре газовых соглашений будет решен путем переговоров

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ надеется, что вопрос о пересмотре газовых соглашений с Россией будет решен путем переговоров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам в ходе поездки в Харьковскую область.

«Мы все-таки настроены на проведение переговорного процесса с Российской Федерацией. У нас очень много тех сфер, в которых мы сотрудничаем», - сказал Н.АЗАРОВ. Он отметил, что взаимные усилия в двустороннем сотрудничестве Украины и Российской Федерации могут дать хороший импульс для двух стран. «Любая конфликтная тема, в данном случае по газу, разве способствует развитию наших отношений? Наверное, нет. Давайте мы будем уменьшать зону конфликта, а работать настойчиво с нашими коллегами и находить эти решения. Разные гипотетические возможности существуют», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что является сторонником переговорного процесса на условиях равноправия, уважения. «На основе того, чтобы наши партнеры прислушивались к нашим аргументам. А аргументы у нас достаточно серьезные», - отметил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, во время российско-украинского экономического форума премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что действующие газовые контракты в перспективе подорвут основы долгосрочного сотрудничества Украины и России.

26 августа в комментарии украинскому еженедельнику "Корреспондент" Н.АЗАРОВ заявил, что у правительства страны нет иного выхода, кроме разрыва газового контракта с Россией.

В ответ на это пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрий ПЕСКОВ 29 августа заявил, что Россия рассчитывает на соблюдение Украиной принципов взаимности и на реализацию в полном объеме действующих договоренностей в газовой сфере. «Москва выполняет свои обязательства в полном объеме и рассчитывает на соблюдение принципов взаимности в этом вопросе», - сказал Д.ПЕСКОВ.