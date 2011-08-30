Азаров: снижение цены на газ - необходимое условие улучшения торгового сальдо Украины

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что снижение цены на российский газ является необходимым условием улучшения торгового сальдо Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам в ходе поездки в Харьковскую область.

«Сейчас перед нами очень много задач, одной из которых является импортозамещение. Как вы знаете, у нас есть проблемы – негативное сальдо нашего торгового баланса, когда экспорт у нас меньше, чем импорт. Это большая проблема для любого государства», - сказал Н.АЗАРОВ. По его словам, это связано, прежде всего, с тем, что Украина имеет «дисбаланс с Российской Федерацией» в связи с ростом цены на российский газ.

По словам премьер-министра, этот дисбаланс можно ликвидировать, пересмотрев газовый контракт между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром».

Вторым условием решения этой проблемы Н.АЗАРОВ видит снижение потребления газа и импортозамещение.

Справка УНИАН. 19 января 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 годы; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 годы. 21 апреля 2010 года «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали дополнения к указанным контрактам.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в первом квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во втором – 295,6 долл. за тыс. куб. м.