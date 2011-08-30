Волынская область планирует расширить площади под энергетической лозой до 3,6 тыс. га

Власти Волынской области планируют в ближайшие годы расширить площадь сельскохозяйственный угодий, отведенных под выращивание энергетической лозы, до 3,6 тыс. га.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Волынской областной государственной администрации со ссылкой на начальника Главного управления агропромышленного комплекса ОГА Юрия ГОРБЕНКО.

Согласно сообщению, выращивание энергетической лозы в регионе осуществляется в рамках региональной программы по энергосбережению, которая финансируется за счет средств областного бюджета. В настоящее время в области лоза выращивается на площади 148 га.

В целом в регионе предусматривается создание плантаций энергетической лозы на площади до 30 тыс. га, что позволит получить 60 тыс. тонн древесного топлива или 16 тыс. тонн условного топлива в год.

Выращиванием энергетической лозы в регионе занимается также частная компания «SALIX energi», имеющая посевы в 130 га в Гороховском районе и планирующая в ближайшее время расширить посевы за счет площадей в Иваничивском районе Волынской области.