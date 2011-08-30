ВостГОК выбрал «Сбербанк России» для кредита на 150 млн. грн.

Государственное предприятие "Восточный горно-обогатительный комбинат" (Желтые Воды, Днепропетровская обл.) выбрал «Дочерний банк Сбербанка России» (Киев) для открытия мультивалютной возобновляемой кредитной линии с лимитом кредитования 150 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении ГП, опубликованном на портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, линию планируется открыть сроком на 1 год под 16,2% годовых. Стоимость пользования кредитом согласно договору, подписанному сторонами 23 августа, составит 24,33 млн. грн.

В тендере также участвовало ПАО «Диамантбанк» предлагавшее предоставить кредит под 22,5% годовых.

Справка УНИАН. ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» (г. Желтые Воды) – единственное в Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды. ГП «ВостГОК» выпускает 3,3% мирового производства урана (данные МАГАТЭ).

АО «Сбербанк России» (Киев) зарегистрировано в июне 2001 года, является 100% дочерним банком АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (Москва).