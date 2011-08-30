Средства на газификацию сел нужно направить на освоение альтернативных источников тепла - КЭНУ

Комитет энергетической независимости Украины (КЭНУ) призывает власти прекратить тотальную газификацию украинских сел и направить предусмотренные для этого средства на освоение альтернативных источников тепла.

Об этом, в частности, шла речь на пресс-конференции в УНИАН на тему «Перспективы пересмотра газовых контрактов: сделает ли Украина шаг к энергетической независимости или как избежать белорусского сценария», организованной КЭНУ.

Председатель КЭНУ Иван НАДЕИН убежден, что накануне новой газовой войны с Россией Украине следует пересмотреть приоритеты в энергетической политике и существенно сократить потребление российского газа. «Одним из первых шагов в этом направлении может стать отказ от тотальной газификации украинских сел. В 2011 году каждая украинская область потратила на газификацию от 50 до 150 млн. грн. В целом эта сумма составляет около 1,5 млрд. грн. И это только прямые затраты, к которым следует добавить рост потребления «голубого топлива» и, соответственно, рост затрат на его закупку», - отметил И.НАДЕИН.

По его мнению, альтернативой газификации украинских сел может стать развитие возобновляемых источников энергии.

«Украина владеет значительным потенциалом в этой сфере, однако он, к величайшему сожалению, используется лишь на 1%. Причем, что характерно, украинская возобновляемая энергетика никоим образом не связана с коммунальным сектором. Хотя во многих украинских регионах котельные можно перевести на местные виды топлива и это позволит экономить, как минимум, несколько миллиардов кубических метров газа ежегодно», – отметил председатель КЭНУ.

Он также выразил озабоченность ситуацией с добычей в Украине собственного газа. «За последний год, невзирая на заявленные планы правительства, добыча газа в Украине не увеличилась, а уменьшилась, остается неопределенной ситуация с добычей сланцевого газа. Все это свидетельствует об отсутствии четкой сбалансированной политики в энергетической сфере. Мы стремимся уменьшить зависимость от импорта российского газа, но параллельно с этим делаем все для роста его потребления; мы декларируем развитие возобновляемой энергетики, но не создаем никаких механизмов для прихода частного капитала в ЖКХ и роста тепловой генерации из возобновляемых источников. Мы говорим о сланцевом газе и увеличении добычи собственного газа, но даже сегодня нет понимания того, будет ли этот газ в Украине когда-нибудь добываться и где именно это будет происходить», – подчеркнул И.НАДЕИН.

Подытоживая, он добавил, что Украина может повторить белорусский сценарий и продать свою газотранспортную систему «Газпрому», если не начнет экономить каждый кубометр российского газа.

В свою очередь, принимавший участие в пресс-конференции старший партнер адвокатского объединения Arzinger, член Совета Европейско-Украинского энергетического агентства Вольфрам РЕБОК считает, что в нынешних условиях Украине следует не столько бороться за снижение цены на российский газ, сколько уменьшать зависимость от российских поставщиков. «Процесс перехода на альтернативные источники энергии займет немало времени и потребует больших инвестиций, но если не начать этого делать, Украина не сможет избежать энергетической зависимости от России», - добавил В.РЕБОК.