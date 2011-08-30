Клюев дал неделю для снижения цены на сжиженный газ для населения

В течение недели розничные цены на сжиженный газ для населения должны быть кардинально снижены.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины, такое поручение дал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ министерству, НАК «Нафтогаз Украины» и губернаторам сегодня в ходе селекторного совещания с руководителями регионов Украины.

По его словам, в последнее время розничные цены поставляющих компаний превышают оптовые в 2,2 - 6,5 раз.

«Какое право вы имеете допускать такую ситуацию? Это же издевательство над нашими гражданами! В течение недели цена должна быть приведена к обоснованному уровню. Если кто-то решил нагреть руки на нашем населении, мы будем знать фамилии. Если это бесхозяйственность конкретных руководителей, они должны за это отвечать», - заявил первый заместитель руководителя правительства Украины, обращаясь к участникам совещания.

А.КЛЮЕВ также поручил Антимонопольному комитету провести проверку действий участников рынка.

Он сообщил, что в мае был проведен специализированный аукцион, на котором были реализованы плановые объемы сжиженного газа за май-декабрь 2011 года по цене 2 тыс. 130 грн. за тонну (192,3 тыс. тонн).

«Если оптовая цена 1-го баллона сжиженного газа составила 44,73 гривни, то розничная цена никак не может быть выше 90-100 гривень», - сказал А.КЛЮЕВ.

В то же время, отметил первый вице-премьер, наблюдается повышение максимальных розничных цен на газ сжиженный в 15 регионах Украины. Например, в Черкасской области баллон стоит 98,90 грн., а самые высокие цены - в Херсонской области, где цена баллона достигла 291,67 грн.

Высокий уровень розничных цен также зафиксирован в Крыму - 250 грн., Одесской области - 204,54 грн. и в Севастополе - 195,00 грн. за 1 баллон, сообщил А.КЛЮЕВ.

Он поручил Минэкономразвития в течение суток проанализировать составляющие цены на баллон сжиженного газа, реализуемого для нужд населения, в разрезе регионов и по результатам определить обоснованную предельную цену.

НАК «Нафтогаз Украины» также в течение суток должен проанализировать потребности в сжиженном газе всех регионов, заявил А.КЛЮЕВ.