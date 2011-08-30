Украина по максимуму переведет газовые котлы на уголь

Украина в течение ближайших лет должна сократить объемы закупки российского газа в три раза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время встречи с административно-хозяйственным активом области.

«Мы ставим очень амбициозную задачу – в течение ближайших лет сократить объемы закупаемого в России газа в три раза», - сказал он.

В частности, Н.АЗАРОВ отметил, что сейчас Украине дешевле использовать в качестве энергетического ресурса уголь, а не газ, несмотря на то, что ранее от использования угля отказывались, переводя котельные и электростанции на газ. «У нас выхода другого нет. Там, где можно заменять газовые котлы, нужно переходить на то, что мы имеем. Не болтать, как болтали в 2005 году, – мы к этой категории людей не относимся. А уж если ставим задачу перейти, то мы ее реализуем», - подчеркнул премьер-министр.

Также он отметил, что это связано с проводимой в Украине политикой импортозамещения.

Говоря о ходе переговоров с Российской Федерацией о снижении цены на газ, Н.АЗАРОВ во время интервью Харьковскому областному телевидению отметил: «Переговоры пока идут достаточно трудно, непросто. Но это вовсе не означает, что мы готовы идти на конфликт или готовы предпринимать какие-то односторонние действия. Это означает только одно: время уходит, нам необходимо договариваться, поскольку отсутствие такой договоренности увеличивает нагрузку на экономику и на наших людей. И рано или поздно нам придется принимать какие-то меры».

Как сообщал УНИАН, 27 июля Н. АЗАРОВ поручил членам правительства активизировать поддержку реализации проектов по энергосбережению. Он отметил, что внедрение энергосберегающих технологий продиктовано, прежде всего, существующими ценами на газ для Украины, что, кроме прочего, негативно отражается на внешнеторговом балансе Украины.

22 августа министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО в интервью телекомпании «5 канал» заявил, что Украина сократит импорт российского природного газа до 2016 года на 70%, или 28 млрд. куб. м, по сравнению с планируемым объемом закупки в 2011 году, до 12 млрд. куб. м в год.

«Мы планируем с 20 млрд. куб. м газа собственной добычи выйти на 27 млрд. за 5 лет… мы планируем, что будем закупать российского газа через 5 лет 12 млрд. куб. м», – сказал он.

Кроме этого, по прогнозам Ю.БОЙКО, в текущем году Украина сократит потребление природного газа до 54 млрд. куб. м, а в 2012 году – на 8-10 млрд. куб. м, тогда как в 2010 году оно составило 57,6 млрд. куб. м.

1 июня т.г. глава НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН сообщил, что Украина в первом квартале закупила 17,8 млрд. кубометров, поскольку цена была самая низкая, во втором квартале текущего года Украина планирует закупить у России 9 млрд. кубометров газа. Он также отметил, что в третьем квартале объемы закупок газа будут минимальными, и вместе с этим высказал надежду на то, что Украине и России удастся договориться о снижении цены на газ.

По словам председателя правления “Нафтогаза”, объемы закупки в июле будут еще на уровне около 3 млрд. куб. м., а в последующие месяцы они будут снижаться до 1,7 млрд. кубометров.

Напомним, что цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в первом квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во втором – 295,6 долл. за тыс. куб. м.

Законтрактованный объем газа НАК “Нафтогаз Украины” у ОАО «Газпром» в 2011 году составляет 40 млрд. куб. м газа.