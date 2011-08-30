Минэнерго разработало проект Ядерного кодекса Украины

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины разработало проект Ядерного кодекса страны.

Проект документа размещен на сайте министерства.

Кодекс призван систематизировать правовые нормы, регулирующие общественные отношения в сфере использования ядерной энергии.

Документ содержит разделы, которыми определяется, в частности, компетенция ветвей государственной власти и органов местного самоуправления в этой области, разрешительная деятельность и государственный надзор за безопасностью.

Так, к компетенции Верховной Рады отнесены, кроме прочего, регулирование ввоза на Украину отработавшего ядерного топлива, принятие решения о размещении установок по обращению с радиоактивными отходами (РАО) общегосударственного значения, утверждение программ в сфере использования ядерной энергии.

За Кабинетом министров Украины закрепляется принятие решений о размещении проектировании, строительстве и снятии с эксплуатации урановых объектов, ядерных установок, а также распоряжение ими.

Проектом Ядерного кодекса также регулируются соответствующие права и обязанности граждан, физических и юридических лиц в ядерной сфере.

Кроме того, регулируется вопросы размещения и снятия с эксплуатации ядерных объектов, обращения с отработавшим ядерным топливом и РАО, учета радиоактивных материалов, ответственности за нарушение ядерного законодательства.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров поручил Минэнергоугля до 1 декабря 2011 разработать проект Ядерного кодекса.

Ожидается, что документ заменит собой действующие на сегодняшний день Законы "Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности", "Об обращении с радиоактивными отходами", "О добыче и переработке урановых руд", "О защите человека от влияния ионизирующего излучения", "О разрешительной деятельности в сфере использования ядерной энергии", "О физической защите ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов, других источников ионизирующего излучения" и другие.