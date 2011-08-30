Черновицкая область планирует до 2016 года построить 12 малых ГЭС

Власти Черновицкой области прогнозируют строительство в регионе до 2016 года 12 малых гидроэлектростанций установленной мощностью от 0,8 до 1 МВт в бассейнах рек Прут, Черемош и Сирет.

Об этом УНИАН сообщил начальник управления инфраструктуры и туризма Черновицкой областной государственной администрации Дмитрий ПАВЕЛ со ссылкой на соответствующую региональную программу, принятую областным советом.

По его словам, общая стоимость мероприятий в рамках программы предварительно оценивается в 1,2 млрд. грн. Строительство энергообъектов планируется вести за счет средств частных инвесторов, которые будут отобраны на соответствующем конкурсе областной государственной администрации. Также за счет средств инвесторов планируется провести изыскательские и научно-исследовательские работы по изучению гидроэнергетического потенциала области, определению наиболее эффективных мест строительства малых ГЭС, а также разработку и утверждение схемы комплексного использования гидроэнергетического потенциала Черновицкой области с учетом противопаводковых мер. Ожидается, что эти работы будут проведены к июню 2012 года.

Д. ПАВЕЛ отметил, что условия конкурса на право строительства ГЭС будут содержать социальные обязательства инвесторов по инвестированию в инфраструктуры региона, в частности строительство подъездных дорог к энергообъектам и строительство противопаводковых гидрорезервуаров.

Как сообщал УНИАН, по словам председателя Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Сергея ТИЩЕНКО, стимулирование государством развития сферы возобновляемых источников энергии активизировало интерес отечественных и зарубежных инвесторов к малой гидроэнергетике.