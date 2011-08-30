Клюев неудовлетворен темпами подготовки к зиме

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ неудовлетворен темпами подготовки коммунальных предприятий топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов к зиме.

Об этом он заявил на селекторном совещании с руководителями всех регионов Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера.

А.КЛЮЕВ отметил, что до начала отопительного сезона планировалось провести капитальный ремонт 803 котельных, тогда как на сегодня фактически отремонтировали 585 (или 73%). По его словам, самые низкие показатели готовности - в Ивано-Франковской (79%), Николаевской (78%) и Черновицкой (76%) областях. Одновременно с тем, в Киеве проведение таких работ даже не начиналось, заявил первый вице-премьер-министр.

Кроме того, сообщил А.КЛЮЕВ, уже заменено 81% котлов, капитально отремонтировано 83% котлов. Примерно такая же ситуация сложилась и в сфере подготовки тепловых сетей: отремонтировано и подготовлено к эксплуатации 84% тепловых пунктов.

А.КЛЮЕВ отметил, что неудовлетворительным остается уровень заготовки твердого и жидкого топлива: угля заготовлено на 68%, а создание запасов жидкого топлива – на уровне 37% от запланированной потребности.

По его словам, к эксплуатации подготовлено 82% водопроводных и канализационных очистных сооружений. Недостаточными темпами эта работа ведется в Крыму, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Полтавской, Черновицкой и Хмельницкой областях.

Как отметил А.КЛЮЕВ, комплексная подготовка жилищного фонда к зиме завершена на 80%. Низкими темпами проводятся работы по промывке отопительных систем в Харьковской (70%) и Черкасской (72%) областях.

«Обращаю внимание, что в Херсонской области выполнение таких работ вообще не запланировано. В Кировоградской и Черновицкой областях даже не запланированы ремонты систем горячего водоснабжения, а в Херсонской - холодного водоснабжения», - подчеркнул первый заместитель руководителя правительства.

А.КЛЮЕВ обратил внимание руководителей всех регионов на необходимость срочного завершения работ по подготовке школ и других учебных заведений. По его словам, готовность социальных объектов к отопительному сезону составляет 88% (школы - 89,5%, детские сады - 89,3%, больницы - 81,2%), а самые низкие показатели их готовности в городе Киеве (73%), в Херсонской (71%), Черкасской (73%) и Закарпатской областях (74%).

Первый вице-премьер поручил местным органам власти до 1 октября обеспечить завершение подготовки предприятий ТЭК, ЖКХ и объектов социальной сферы к стабильной работе в осенне-зимний период 2011-2012 года.