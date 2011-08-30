Украину пока не лишали права торговли квотами на выбросы парниковых газов - НАЭИ

Национальное агентство экологических инвестиций (НАЭИ) опровергает информацию Национального экологического центра Украины о якобы лишения Украины права торговли квотами на выбросы парниковых газов из-за неудовлетворительной работы по созданию национального кадастра выбросов парниковых газов.

Об этом сказано в заявлении, распространенном пресс-службой НАЭИ во вторник.

«На сегодняшний день действие рыночных механизмов Киотского протокола не приостановлено, и Украина не лишена временно права торговли квотами на выбросы парниковых газов», - отмечается в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что на слушаниях Подразделения по обеспечению выполнения Киотского протокола РКИК ООН 25 августа было принято предварительное решение о возможности ограничения участия Украины в механизмах Киотского протокола.

По результатам слушаний Подразделением было принято предварительное заключение по вопросу внедрения Киотского протокола относительно Украины, которое может стать окончательным только при рассмотрении вопроса в октябре т.г.

«Несмотря на общую положительную оценку проведенной Украиной работы по доработке кадастра, при принятии предварительных выводов Подразделение сослалось на действующую процедуру, по которой на указанном заседании рассматривается кадастр за 1990-2008 гг., представленный в 2010 году и фактически подготовленный в 2009 году. Именно по результатам рассмотрения этого документа и принимается решение о соответствии Украины. Исходя из этого, Подразделение приняло предварительное решение, что Украина не выполняет взятых на себя обязательств», - отмечается в сообщении.

При этом Нацагентство указывает, что даже в случае принятия решения об ограничении как окончательного, Украина временно будет ограничена в использовании таких механизмов Киотского протокола, как торговля квотами на выбросы парниковых газов и реализация проектов совместного осуществления по национальной процедуре. Но это ограничение не касается использования средств, уже полученных от продажи соответствующих квот, на проекты, которые реализуются по схеме зеленых инвестиций. А также - реализации проектов совместного осуществления по трэку-2 (международной процедуре), подчеркивает пресс-служба ведомства.