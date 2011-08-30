В Черкассах заработал первый котел на биотопливе

В Черкассах ввели в эксплуатацию первый в городе котел, который не будет использовать природный газ. Он будет работать исключительно на альтернативных источниках энергии: остатках древесины и т.п.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, биокотел заработал на котельной, которая расположена на ул. Менделеева, 5. Он будет отапливать комплекс больниц и поликлиник, а также несколько жилых домов в микрорайоне "Сосновка". Установление этого оборудования состоялось на средства кредита Европейского банка реконструкции и развития, полученные КП "Черкассытеплокоммунэнерго".

Стоимость работ по приобретению биокотла, его установка, монтаж, строительство хранилища для отходов древесины составила 9 млн. грн.

По словам городского председателя Черкасс Сергея ОДАРИЧА, этот котел при нынешней цене на газ окупиться уже за 2-3 года. Установленный биокотел позволит вдвое уменьшить себестоимость тепла, которую будет вырабатывать эта котельная.

На котельной будут использовать отходы древесины с предприятий города, которые занимаются санитарной обрезкой деревьев, отходы, которые появляются при обрезке деревьев в лесхозах Черкасского района.

Мэр сообщил, что следующим шагом в реализации проекта на средства ЕБРР будет модернизация еще трех котельных в Черкассах, а также объявление тендера на приобретение и установку индивидуальных тепловых пунктов в 100 черкасских многоэтажках. ИТП позволит уменьшить потребление тепла на 20%.

По словам мэра, за 3-4 года Черкассы вообще могут отказаться от использования природного газа для отопления жилых домов и бюджетных учреждений. Для этого необходимо уменьшить потребление тепла и перевести отдельные микрорайоны города на альтернативные источники энергии. В частности, это касается микрорайонов "Сосновка", "Дахновка" и "Луначарка". В остальных микрорайонах города, которые обслуживает единая теплоцентраль, можно генерировать тепло, полученное от сжигания угля на Черкасской ТЭЦ.