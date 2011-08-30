В Ужгороде из-за отсутствия газа прекратили работу 90% хлебопекарен
18:26, 30 августа 2011Энергетика
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В Ужгороде из-за отсутствия газа прекратили работу 90% хлебопекарен.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Ужгородского городского совета, городской председатель Ужгорода Виктор ПОГОРЕЛОВ приказал соответствующим службам связаться с представителями областной Ассоциации пекарей и дать предложения, как предотвратить дефицит хлеба в Ужгороде.
По данным закарпатских СМИ, ужгородцы массово скупают хлеб в супермаркетах.
По предварительным данным, власть Ужгорода организует подвоз хлеба в областной центр из других городов региона.
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