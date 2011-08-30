«Роснефть» и ExxonMobil будут совместно осваивать ресурсы Черного моря и Арктики

Москва. ОАО «НК «Роснефть» и ExxonMobil объединят усилия для освоения ресурсов Черного моря и Арктики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ExxonMobil, об этом говорится в подписанном сегодня соглашении о стратегическом сотрудничестве, в соответствии с которым компании планируют совместно осуществлять геологоразведку и освоение углеводородных месторождений в России, США и других странах мира, и начинают работы по обмену технологиями и опытом.

Соглашение предусматривает инвестирование около 3,2 млрд. долл. в геологоразведку и освоение трех лицензионных участков в Карском море - Восточно-Приновоземельские-1, -2, -3, а также Туапсинского лицензионного участка в Черном море. Это одни из наиболее многообещающих и наименее изученных участков мирового шельфа с высоким потенциалом жидких углеводородов и газа.

В ходе реализации проектов компании будут применять передовые международные методики для разработки новейших систем обеспечения промышленной и экологической безопасности.

Также соглашение предусматривает возможность для ОАО «НК «Роснефть» получить доли участия в ряде геологоразведочных проектов ExxonMobil в Северной Америке, в том числе на глубоководных участках в Мексиканском заливе, а также месторождения с трудноизвлекаемыми запасами нефти в Техасе (США) и в иных потенциальных проектах в других странах. Компании также договорились совместно изучить возможности разработки трудноизвлекаемых запасов нефти в Западной Сибири.

Компании создадут Арктический научно-проектный центр шельфовых разработок (ARC) в г. Санкт-Петербург, в котором будут работать специалисты ОАО «НК «Роснефть» и ExxonMobil. Центр будет использовать собственные технологии ExxonMobil и ОАО «НК «Роснефть», а также разрабатывать новые технологии для содействия реализации как совместных проектов в Арктике, включая буровые и добывающие платформы ледового класса, так и других проектов «РоснефтИ».

Участие ОАО «НК «Роснефть» в акционерном капитале обоих совместных предприятий (по освоению месторождений как в Карском, так и в Черном море) составит 66,7%, ExxonMobil – 33,3 %.

***Восточно-Приновоземельские лицензионные участки занимают общую площадь 126 тыс. кв. км с глубинами от 50 до 200 метров.

Туапсинский блок в Черном море занимает участок общей площадью 11,2 тыс. кв. км с глубинами от 1 000 до 2 000 метров.