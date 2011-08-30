Греция добилась от «Газпрома» снижения цены на газ

ОАО «Газпром» снизило цену на газ, поставляемый по долгосрочному контракту в Грецию.

Как пишут РИА Новости, сегодня в ходе телефонной конференции заместитель гендиректора "Газпром экспорта" Сергей ЧЕЛПАНОВ сообщил, что "Газпром" полгода назад скорректировал условия поставок газа в адрес греческой компании DEPA, но на значительное снижение цены не пошел.

"Мы нашли коммерческое решение, сделали определенные шаги, направленные на повышение конкурентоспособности российского газа на греческом рынке. Мы видим реальный результат", - сказал он.

При этом С.ЧЕЛПАНОВ подчеркнул, что, несмотря на корректировку цены для Греции, значительным ее снижение назвать нельзя.

"Определенная корректировка была сделана. Но я бы не осмелился назвать сегодняшний газ, поставляемый в Грецию, дешевым", - сказал замглавы "Газпром экспорт".

В 2010 году "Газпром" поставил в Грецию 2,1 миллиарда кубометров газа.