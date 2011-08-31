Спрос на нефть растет на фоне приближения нового урагана - "Кати"

На мировых торгах в среду, 31 августа, цены на нефть изменились разнонаправленно на фоне данных об увеличении коммерческих запасов сырья на оптовых складах США.

Так, стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже понизилась на 0,37 доллара, или на 0,42% - до 88,53 доллара за баррель.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,05 доллара, или на 0,04% - до 114 долларов за баррель.

Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов нефти за неделю на 5,13 миллиона баррелей до 352 миллионов баррелей. При этом запасы горючего, по данным института, увеличились на 3,11 миллиона баррелей до 210,8 миллиона, передает Bloomberg.

Между тем, инвесторы ожидают возобновления работы НПЗ ряда компаний, в частности, Conoco Phillips, на восточном побережье, которая была приостановлена в связи с ураганом "Айрин". При этом спрос на горючее растет на прогнозах о приближении нового урагана - "Катя", что поддерживает котировки нефти в среду.

Как сообщал УНИАН, в Атлантике сформировался тропический шторм «Катя» и может достигнуть мощности урагана уже к вечеру среды или утру четверга, заявляет американский Национальный центр по ураганам.

«Катя» в настоящий момент находится в 855 километрах к юго-востоку от островов Зеленого Мыса и движется «достаточно быстро северо-восточнее через Атлантику».

Максимальная скорость ветра утром составляла 65 км/час.

Название «Катя» заменяет имя урагана «Катрина» в списке вращающихся ураганов из-за ущерба, нанесенного ураганом в 2005 году и разрушившего Новый Орлеан.