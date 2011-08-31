Правительство не ожидает повышения цены на бензин - Бойко

Правительство не ожидает повышения цены на бензин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам перед началом заседания Кабинета министров министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО.

«У нас есть определенный запас прочности, и мы не ожидаем повышения цены», - сказал Ю.БОЙКО.

Он отметил, что сегодня маржа на бензин на заправках составляет 220-240 долл. за тонну, а после введения пошлины она сократится.

Как сообщал УНИАН, по словам директора Консалтинговой группы «А-95» Сергея КУЮНА, в связи с повышением с 1 сентября акцизного сбора на нефтепродукты цены на бензин А-95 могут увеличиться до 10,70-10,80 грн./литр.

Справка УНИАН. 24 января 2011 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о начале специального расследования в отношении увеличения объемов импорта нефтепродуктов в Украину, результатом которого может стать введение пошлин на топливо.