“Киевэнерго” завершило испытание теплосетей. Осталось устранить 22% выявленных повреждений

“Киевэнерго” 30 августа завершило проведение нынешних гидравлических испытаний инженерных сетей. По результатам проведенных работ было выявлено 1 тыс. 221 повреждение.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Киевэнерго”.

Как отмечается в сообщении, испытания начались 26 апреля на теплосетях от станции теплоснабжения «Беличи» и районной котельной «Веркон», а закончились после испытаний сетей от районной котельной «Нивки» и окончания ремонта оборудования непосредственно на котельной 30 августа. Всего во время испытаний филиалами Компании было испытано на прочность и плотность 46 участков тепловых сетей (согласно утвержденному графику).

«В процессе ликвидации повреждений были задействованы все ремонтные бригады Компании. Ремонтники работали практически круглосуточно и без выходных, поскольку ликвидация повреждений происходила на фоне масштабных работ по модернизации сетей. Учитывая большое количество повреждений во время испытаний, 22% из них сейчас находятся в работе, но это относительно небольшие по масштабу участки и работы на них будут завершены уже в ближайшее время», – заверил первый заместитель технического директора - главный инженер ПАО «Киевэнерго» Юрий ГЛАДЫШЕВ.

Анализируя результаты нынешних испытаний теплосетей, компания в который раз отметила тенденцию к росту количества повреждений: по сравнению с прошлым годом количество выявленных во время испытаний повреждений увеличилось на 4,2%. Больше всего повреждений было зафиксировано на сетях жилых массивов Борщаговка, Троещина, Нивки, Беличи, Подол, Теремки, Демеевка. Сети в этих микрорайонах изношены не только из-за их возраста, но и из-за повышенных коррозийных процессов в связи с почвами. Именно поэтому сроки проведения испытательных работ и ликвидации порывов на этих массивах увеличивались.

Параллельно с гидравлическими испытаниями теплосетей Киевэнерго проводила также ремонты энергоблоков и котлов на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, станциях теплоснабжения и в котельных.

В компании отмечают, что более 50% тепловых сетей, которые эксплуатирует “Киевэнерго”, исчерпали свой эксплуатационный срок и требуют замены. В этом году компания инвестирует в модернизацию системы теплоснабжения 292,7 млн. грн., что в 8 раз больше, чем в прошлом году (33,4 млн. грн.).

В 2010 году во время гидравлических испытаний “Киевэнерго” выявила 1172 повреждения, в 2009 году – 1165, в 2008 году – 1054 повреждений, в 2007 году – 1021, в 2006 году – 994, в 2005 году – 883.

В компании также подчеркивают, что в период испытаний не начисляет своим потребителям – жилищно-эксплуатационным организациям – счета за тепловую энергию для производства горячей воды.