«Черноморнефтегаз» впервые за 20 лет вышел на рекордную добычу газа на шельфе Черного моря

Государственное акционерное общество (ГАО) «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АР Крым) впервые за 20 лет вышло на рекордную добычу природного газа на шельфе Черного моря.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что дообустройство двух действующих месторождений позволило компании выйти во втором полугодии 2011 года на рекордные за последние 20 лет показатели добычи голубого топлива на шельфе Черного моря.

«Сейчас отбор газа с трех действующих черноморских месторождений превышает 2 миллиона 600 тысяч кубометров в сутки», – отмечено в сообщении.

Компания отмечает, что в ближайшее время добыча продолжит расти по мере введения в эксплуатацию скважин на новой платформе БК-1 Архангельского месторождения газа и обустройства Одесского и Безымянного месторождений.

При этом компания напоминает, что все три черноморских месторождения – Штормовое, Архангельское и Голицынское – находятся в разработке несколько десятилетий и истощаются. Поэтому долгосрочное увеличение добычи природного газа на шельфе Черного моря связано с обустройством новых месторождений, в частности, Одесского и Безымянного.

«После введения их в эксплуатацию крымская нефтегазодобывающая компания планирует ежегодно добывать с 2015 года не менее 1 миллиарда 870 миллионов кубометров. Активная фаза их обустройства начнется осенью этого года, когда специалисты компании приступят к строительству 87-километрового подводного газопровода, который соединит новые месторождения с действующей системой подводных газопроводов», – сказано в сообщении.

Напомним, что в 2011 году во исполнение поручений Президента Украины, Кабинета министров по увеличению отечественной добычи нефти и газа и при финансовой поддержке акционера - НАК «Нафтогаз Украины» - «Черноморнефтегаз» дообустраивает два действующих и осваивает одно новое месторождение. Новые мощности Архангельского и Голицынского месторождений позволят «Черноморнефтегазу» поддержать ежегодную добычу природного газа на уровне более миллиарда кубометров.

В августе «Черноморнефтегаз» ввел в эксплуатацию третью скважину на новой платформе БК-1 Архангельского газового месторождения. В июне завершились основные работы на расконсервированной технологической платформе БК-11 Голицынского газоконденсатного месторождения.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на балансе ГАО «Черноморнефтегаз» находятся 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений сегодня составляют: по природному газу – 58,56 млрд. куб. м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти – 2530 тыс. тонн.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».