Украина будет оштрафована в случае сокращения импорта газа - российский эксперт

Украина будет оштрафована, если до 2019 года сократит импорт российского газа. Об этом в эфире «Русской службы новостей» заявил глава Фонда национальной энергетической безопасности (Россия) Константин СИМОНОВ, комментируя планы Украины втрое сократить потребление российского газа в ближайшие годы.

По его словам, передает «Дело», штрафные санкции предусмотрены контрактом, подписанным между Москвой и Киевом.

«Я призываю посмотреть контракт на поставку газа в Украину, где очень четко записано обязательство Украины по выбору газа. Она обязуется выбирать ежегодно не менее 52 миллиардов кубов. Она может взять 80%. Но если 80% от этого объема не выбирает, она обязана оплатить недополученный газ и еще штрафные санкции. Контракт до 2019 года, поэтому если Украина сокращает на треть эти поставки, она это может сделать, но она обязана будет оплатить этот газ и еще заплатить штраф в размере до 300% стоимости этого газа. Таков газовый бизнес», – подчеркнул К.СИМОНОВ.

В то же время он признал, что если Киев существенно уменьшит импорт российского топлива, то «Газпром» недосчитается большой суммы денег.

«Украина – один из крупнейших потребителей российского газа, поэтому если она на треть сократит потребление, это серьезно скажется на экспортной выручке «Газпрома». Но не стоит сейчас подсчитывать убытки, потому что Украина технически неспособна отказаться от российского газа. Эти заявления – типичный прием украинской власти. Когда у нас переговоры о стоимости газа заходят в тупик, Украина обязательно выходит с идеей «ваш газ нам не нужен». Видимо, она считает, что это эффективный способ давления на Российскую Федерацию», – предположил эксперт.

Он также раскритиковал идею Киева заменить газ углем. «По выбросам углекислого газа уголь на 70% больше вредит, чем газ. Украина, если сейчас она действительно начнет утверждать программу перехода с газа на уголь, тем самым фактически закроет себе дверь по переговорам об интеграции своей экономики в европейское пространство. Потому что это полностью противоречит энергетическому вектору Европы, и в Брюсселе им очень быстро дадут по голове», – уверен К.СИМОНОВ.

Как сообщал УНИАН, 30 августа премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Украина в течение ближайших лет должна сократить объемы закупки российского газа в три раза. В частности, Н.АЗАРОВ отметил, что сейчас Украине дешевле использовать в качестве энергетического ресурса уголь, а не газ, несмотря на то, что ранее от использования угля отказывались, переводя котельные и электростанции на газ.

Законтрактованный объем газа НАК “Нафтогаз Украины” у ОАО «Газпром» в 2011 году составляет 40 млрд. куб. м газа.

1 июня глава НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН сообщил, что Украина в первом квартале закупила 17,8 млрд. кубометров, поскольку цена была самая низкая, во втором квартале - 9 млрд. кубометров газа. Он также отметил, что в третьем квартале объемы закупок газа будут минимальными - в июле будут еще на уровне около 3 млрд. куб. м., а в последующие месяцы они будут снижаться до 1,7 млрд. кубометров.