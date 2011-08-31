Второй энергоблок ХАЭС после ремонта подключен к энергосистеме

Второй энергоблок Хмельницкой атомной электростанции после завершения планово-предупредительного ремонта, который продолжался 60 дней, сегодня подключен к энергосистеме.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в информационном центре ХАЭС.

Энергоблок №1 Хмельницкой АЭС работает на мощности 1010 МВт. За прошедшие сутки энергоблоком произведено 24,25 млн. кВт/ч электроэнергии. С начала месяца выработано 723,1 млн. кВт/ч электроэнергии.

Радиационное состояние на промышленной площадке и в прилегающих регионах не претерпело изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.