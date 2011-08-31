Украина купит в России в 2012 году 27 млрд. куб. газа – на треть меньше, чем в текущем году – Бойко

Украина подала заявку на закупку у «Газпрома» в 2012 году 27 миллиардов кубометров газа против 40 миллиардов кубометров в 2011 году. Об этом сообщил сегодня РИА «Новости» министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО.

«Да, мы уже направили официальную заявку на 27 миллиардов кубометров», - сказал Ю.БОЙКО, уточнив, что это объем, который Украина планирует закупить в следующем году.

На уточняющий вопрос, когда была направлена заявка, министр ответил: "По-моему, еще на прошлой неделе".

Как сообщал УНИАН, законтрактованный объем газа НАК “Нафтогаз Украины” у ОАО «Газпром» в 2011 году составляет 40 млрд. куб. м газа.

30 августа премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Украина в течение ближайших лет должна сократить объемы закупки российского газа в три раза. В частности, Н.АЗАРОВ отметил, что сейчас Украине дешевле использовать в качестве энергетического ресурса уголь, а не газ, несмотря на то, что ранее от использования угля отказывались, переводя котельные и электростанции на газ.

В то же время, глава Фонда национальной энергетической безопасности (Россия) Константин СИМОНОВ заявил, что Украина будет оштрафована, если до 2019 года сократит импорт российского газа. По его словам, передает «Дело», штрафные санкции предусмотрены контрактом, подписанным между Москвой и Киевом.

«Я призываю посмотреть контракт на поставку газа в Украину, где очень четко записано обязательство Украины по выбору газа. Она обязуется выбирать ежегодно не менее 52 миллиардов кубов. Она может взять 80%. Но если 80% от этого объема не выбирает, она обязана оплатить недополученный газ и еще штрафные санкции. Контракт до 2019 года, поэтому если Украина сокращает на треть эти поставки, она это может сделать, но она обязана будет оплатить этот газ и еще заплатить штраф в размере до 300% стоимости этого газа. Таков газовый бизнес», – подчеркнул К.СИМОНОВ.