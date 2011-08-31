Нефть дешевеет на негативной статистике из США

Мировые цены на нефть сегодня снижаются на негативной экономической статистике из США, свидетельствуют данные торгов.

Как передает РИА «Новости», стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 15.11 мск понизилась на 1,16 доллара, или на 1,3% - до 87,74 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,34 доллара, или на 0,3% - до 113,68 долларов за баррель.

"С замедлением экономического роста и высокой вероятности рецессии, цены, возможно, слишком завышены. Я не вижу дальнейшего сильного роста", - прокомментировал агентству Bloomberg аналитик Bank Sarasin & Cie AG Элайн ТАННЕР.

Во вторник аналитическая организация Conference Board сообщила, что индекс доверия потребителей к экономике в августе по сравнению с июлем рухнул на 14,7 пункта, что оказалось гораздо хуже прогнозов.

Сегодня ожидается публикация данных Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов в стране. Также влияние на котировки "черного золота" могут оказать данные от аналитической компании Automatic Data Processing, Inc. (ADP) - сегодня она сообщит об изменении числа рабочих мест в частных компаниях США в августе текущего года. Аналитики, опрошенные информационно-аналитическим интернет-порталом dailyFX.com, ожидают роста показателя на 103 тысячи, по сравнению с июлем, когда он вырос на 114 тысяч.