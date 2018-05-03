"Газовая игра" с Россией: Украине пора ходить с козырей...

Премьер-министр Николай Азаров буквально в течение суток радикально изменил восприятие позиции Украины в переговорах с Россией о цене газа. 29 августа отечественные СМИ цитировали его заявление о том, что для Украины не осталось другого выхода, кроме как расторнуть контракт, подписанный «Нафтогазом» и «Газпромом» в январе 2009 года. Но уже 30 августа Николай Янович фактически взял свои слова назад, подчеркнув, что Украина не теряет надежды добиться скидки на голубое топливо, не доводя дело до суда. Представить хоть на секунду переполох от первого заявления премьера в офисе «Газпрома», как забегали по этажам клерки, засуетились юристы, «фантазии» не хватает. Суровые продавцы углеводородов из Москвы только сильнее насупили брови и занялись своими текущими проблемами, к примеру, подали иск в отношении Министерства энергетики Литвы. Причем в тот самый Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, в который то собирается, то передумывает обращаться Украина. Мы же тем временем продолжаем продуцировать ничем неподкрепленные угрозы о сокращении потребления российского газа, по-прежнему игнорируя реальные факторы давления на российского монополиста...

Заявления из-за угла

Уже полтора года Украина настоятельно просит Москву пересмотреть формулу цены на газ, снизив заложенную в ней базовую стоимость в 450 долларов за тысячу кубометров до 350 долларов, а так же отвязать цену голубого топлива от нефтяной корзины. Однако, позиция «Газпрома» в отношении украинских претензий становится жестче с каждым днем: договор 2009 года будет действовать весь оговоренный период, то есть, до января 2019-го. Скидка в 100 долларов на 1 тысячу кубометров газа, предоставленная Украине в обмен на пролонгацию пребывания ЧФ РФ в Крыму, - единственное послабление, которого удалось добиться Украине, но и оно теряет смысл из-за продолжающегося повышения стоимости газа.

Украинская экономика не в состоянии переварить нынешнюю цену в 300 долларов, не говоря о 400 и даже 600, которые нам обещают к концу года. Российская сторона на все украинские просьбы и требования отвечает одним и тем же - дешевле газ для Украины будет только тогда, когда «Нафтогаз» объединится с «Газпромом».

“Вы загоняете нас в угол, из которого у нас всего один выход - разрыв контракта”, - цитирует премьер-министра Украины журнал «Корреспондент». Об этом, как заявляет сам Н.Азаров, он сказал премьер-министру России Владимиру Путину на недавних переговорах.

Премьер также сообщил, что украинское правительство уже провело соответствующие консультации с украинскими и международными экспертами относительно своих перспектив в судебной тяжбе с Москвой и готов начать разбирательства. Следует отметить, что ранее о возможности судебной тяжбы с «Газпромом» намекал Президент Украины.

Отреагировать на высказывания украинского премьера в СМИ поручили не кому-то, а самому пресс-секретарю Владимира Путина - Дмитрию Пескову. "Мы не располагаем информацией, принято ли такое решение окончательно и что могло бы послужить основой для такого решения", - сказал Д.Песков. Он также отметил, что "российская сторона исходит из того, что между соответствующими организациями РФ и Украины есть действующие соглашения, обязательства по которым выполняются Россией в полном объеме".

Николаю Яновичу в ответ на откровенно пренебрежительную реакцию Москвы на его высказывания, наверное, стоило бы еще жестче артикулировать позицию Украины, но он поступил иначе…

«Угольная пыль» в глаза

Во время поездки в Харьков 30 августа Николай Азаров заявил, что украинские власти не теряют надежду пересмотреть газовые соглашения с Россией на переговорах, а не в суде. Кроме того, по его словам, Украина намерена в три раза сократить закупки газа в РФ в течение трех лет. В текущем году мы импортируем около 40 млрд. кубометров газа, соответственно, снизив закупки втрое, будем покупать чуть более 13 млрд. Таким образом, Россия потеряет рынок сбыта для 27 млрд. кубометров, что по идее должно стать чувствительным ударом для «Газпрома».

Но чем заменить российский газ? На этот вопрос у премьера есть ответ: «Сейчас Украине дешевле использовать в качестве энергетического ресурса уголь, а не газ, несмотря на то, что ранее от использования угля отказывались, переводя котельные и электростанции на газ. У нас выхода другого нет. Там, где можно заменять газовые котлы, нужно переходить на то, что мы имеем. Не болтать, как болтали в 2005 году, – мы к этой категории людей не относимся. А уж если ставим задачу перейти, то мы ее реализуем», - подчеркнул премьер-министр.

Отлично, но вот в какие сроки мы сможем реализовать планы Кабмина, совершенно непонятно. Делать подобные заявления за полтора месяца до начала отопительного сезона, - извините за слово, форменный валюнтаризм. Непонятно, что мешало нынешнему правительству начать сокращение потребления российского газа еще в прошлом году или хотя бы с начала этого. Но нет, вместо снижения закупок Украина приобретает дополнительные объемы газа для расчета с РосУкрЭнерго, после бездарно проигронного суда в Стокгольме. Мы снижаем добычу собственного газа и снова покрываем дефицит российским. Пока Украина будет переводить теплоэнергетику на угольные котлы, пройдет, как минимум, полгода - год, а за это время экономика страны просто рухнет под тяжестью газпромовских цен.

Конечно же, говоря о сокращении закупок газа в РФ, Николаю Яновичу неплохо было бы прояснить ситуацию с прописанной в договоре с «Газпромом» схемой «бери или плати», согласно которой Украина должна в этом году закупить не менее 41,6 млрд. куб. м газа, а в случае недобора российская сторона вправе задействовать штрафные санкции. В 2010 году наша страна должна была выкупить у «Газпрома» 36,5 млрд. куб.м. Как видим, рост на лицо и вряд ли в 2012 году «Газпром» добровольно пойдет на трехкратную уступку. В подтверждение того, что российская сторона прекрасно помнит обо всех прописанных в договоре принципах стало заявление главы "Газпрома" Алексея Миллера, сделанное сегодня, 31 августа: "Украина обязана оплачивать не менее 33 млрд. кубометров газа ежегодно согласно контракту".

Сильные ходы есть, но их некому сделать

Похоже, что для Украины остается один путь для решения газовой проблемы, это путь в Стокгольмский арбитраж, в который, согласно договору с «Газпромом», мы можем обращаться по поводу спорных вопросов. Но при этом, как считает независимый эксперт по энергетическим вопросам Александр Нарбут, следует помнить, что Украина уже имеет крайне негативный опыт судебных разбирательств по газовым вопросам в Стокгольме.

«Во время предыдущего спора с РосУкрЭнерго Украина в Стокгольмском арбитраже поиграла, и в случае подачи иска к «Газпрому» мы можем получить результат прямо противоположный ожидаемому. Если спор снова будет проигран, то соглашения 2009 года станут не просто ярмом, а ярмом, подтвержденным решением Стокгольмского суда. Поэтому мне кажется, что самый эффективный путь для пересмотра газовых контрактов - реформирование «Нафтогаза», создание отдельных профильных компаний, которые будут свободны от обязательств НАК. Так мы продемонстрируем российским партнерам необратимость ухода Украины от кабальных соглашений и необходимость выстраивания новых договоренностей с новыми компаниями», - пояснил эксперт.

В то же время, он не исключил возможность подачи иска в Стокгольмский арбитраж. «К примеру, мы можем потребовать компенсации убытков, нанесенных Украине действующими соглашениями, как это сделала итальянская компания Edison, подав иск к «Газпрому», - напомнил А.Нарбут.

Эксперт убежден, если Украина хочет добиться результатов в газовых переговорах, ей необходимо отказаться от стратегии, применявшейся властью (и старой, и новой) на протяжении последних лет. «Я имею в виду иммитационную модель поведения, использование в переговорах ничем не подкрепленной риторики и неприкрытой готовности идти на уступки. Пора переходить к политике конкретных действий — анализу сценариев развития ситуации, ресурсного и кадрового обеспечения этих сценариев. Привлекать нужно тех специалистов, которые не ангажированы их коллегами из России. Обо всем этом нужно думать, если украинское руководство действительно готово вести жесткий диалог с Россией. Термин «компромисс» для переговоров с российскими партнерами не подходит, это с Европой можно искать компромисс, а в России готовность к компромиссу рассматривается исключительно как слабость и сигнал для усиления давления», - подчеркивает эксперт.

В качестве одного из вариантов поведения Украины на газовых переговорах с РФ А.Нарбут предположил выдвижение условий, аналогичных тем, которые «Газпром» выдвигает своим среднеазиатским партнерам: «Мы не готовы транзитировать ваш газ, но готовы его покупать. Подписав европейскую энергетическую хартию и четко выполняя ее требования, Украина может действовать аналогичным образом в отношении тех стран, которые не разделяют принципы хартии. Это означает, что Украина вполне может предложить «Газпрому» выкупать его газ на украинско-российской границе с целью дальнейшей продажи в страны Евросоюза. Конечно, это крайняя мера, но тонких намеков наши российские партнеры не воспринимают, они реагируют только на конкретные действия»,- отметил эксперт.

Директор энергетических программ Центра «Номос» Михаил Гончар считает, что за последние две недели произошло несколько событий, которые могут помочь украинской стороне достигнуть позитивных результатов в переговорах по газу. «Мы видим, что украинская сторона в переговорах с «Газпромом» тоже заняла относительно жесткую позицию и не намерена сдавать свою газотранспортную систему. В этой связи стоит обратить внимание на то факт, что 19 августа газпромовский менеджер озвучил возможность отвязки газовых цен от нефтяной корзины. Таким образом, можно говорить о том, что «Газпром» не исключает перехода на самостоятельное формирование цены газа, тогда как ранее такой вариант категорически отвергался российским монополистом, которому была выгодна привязка к постоянно растущей цене нефти», - отметил эксперт.

Он убежден, что данный фактор играет на руку украинской стороне. Еще один позитивный сигнал - появление первых реальных очертаний проекта «Южный поток». «Дочерняя компания «Газпрома» - ООО "Питер Газ" на своем сайте разместила описание проекта газопровода «Южный поток». Там есть интересные моменты. Полномасштабный запуск газопровода с объемом перекачки 63 млрд. кубометров газа в год намечен, согласно проекту, на 2023 год. Запуск первой очереди мощностью 16 млрд. кубометров планируется осуществить не позднее 2017 года. Впервые российская сторона признала, что ей придется проделать колоссальный объем работ в рамках «Южного потока», собственно, на территории РФ, потому что существующая на сегодня в России инфраструктура не в состоянии обеспечить перекачку 63 млрд. куб. м газа из Сибири на Черноморское побережье. Общая протяженность газопровода, который необходимо построить по территории РФ, составляет 2400 километров - масштабная газотранспортная система», - уточнил М.Гончар.

Все это, по его мнению, лишний раз подтверждает, что строительство «Южного потока» является весьма проблематичным, и трубопровод по-прежнему остается скорее инструментом политико-психологического давления на различных партнеров «Газпрома», в первую очередь, на Украину. «Основная цель этого давления - передача украинской ГТС под контроль «Газпрому». Но первая расшифровка проекта «Южный поток» дает украинской стороне возможность занимать более жесткую позицию в переговорах с Россией. Соответственно, наши шансы сохранить контроль над собственной ГТС остаются достаточно высокими», - подчеркивает эксперт.

В то же время, по его словам, сегодня против экономики Украины работают не столько внешние факторы, такие как цена на российский газ или угроза второй волны мирового экономического кризиса, сколько внутриполитическая ситуация. «То, что происходит сегодня внутри страны, позиционирует Украину как «черную дыру» не только на пути газового транзита, но и в целом в европейском экономическом ландшафте. В Украине происходят непонятные европейцам процессы. Это повышает риски для сотрудничества Украины и ЕС в энергетических вопросах», - добавил М.Гончар.

Итак, мы очертили ситуацию, которую в шахматах принято называть патовой - с одной стороны, непоколебимость «Газпрома», а с другой - неспособность украинской власти предпринять хотя бы один реальный шаг для ее преодоления. Как тут не вспомнить о том, что вокруг отечественного нефтегазового сектора сформировалось хитросплетение государственных и частных бизнес-структур, зарабатывающих миллиарды долларов на непрозрачных схемах перепродажи углеводородов. Эта система изо всех сил старается себя законсервировать, не давая возможности реформировать рынок энергоносителей в соответствии с европейскими стандартами. Как видно из комментариев экспертов, ходы у нашей власти есть и довольно сильные, но нет того, кто взял бы на себя смелость их сделать, не боясь резкого обострения взаимоотношений с Москвой. Пора прекратить пугать «Газпром» сами знаете чем, и нарастить на этом месте хоть пару иголок. Стрелка на шахматных часах с украинской стороны уже начала поднимать флажок, и если для российских игроков время не играет особой роли, то для нас его почти не осталось.

Антон Лосев (УНИАН)