Shell инвестирует в добычу сланцевого газа в Украине 600 млн. долларов

Нидерландско-британский нефтегазовый гигант Royal Dutch Shell планирует инвестировать в добычу сланцевого газа в Украине около 600 миллионов долларов, сообщил в среду журналистам глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, в четверг, 1 сентября, с делегацией Shell в Украине встретится Президент страны Виктор ЯНУКОВИЧ.

«Соответствующий договор с НАК «Нафтогаз Украины» будет подписан на этой неделе», - сказал С.ЛЕВОЧКИН.

Справка УНИАН. Сланцевый газ – природный газ, который добывается из сланца - распространенной осадочной породы.

Сланцевый газ изменил энергетический рынок США, и обеспечивает 15-20% добычи. В 2009 году США, впервые с 2001 года, обогнали Россию по добыче газа, преимущественно, за счет сланцевого газа.

Крупнейшие нефтяные компании, включая ExxonMobil и Shell, получили лицензии на поиск сланцевого газа в Швеции, Польше, Германии и Франции. Таким образом, сланцевый газ может вскоре прийти в Европу, изменив баланс сил в ее отношениях с Россией.

Министерство экологии и природных ресурсов Украины планирует привлечь международных инвесторов к изучению и разработке украинских месторождений сланцевого газа.

По данным НАК «Надра Украины», Украина имеет наибольшие в Европе запасы сланцевого газа. По прогнозам, Украина через 3-4 года сможет добывать от 7 до 10 млрд. куб. м в год этих энергоресурсов.