В Черкасской области построят первую солнечную электростанцию

К декабрю 2011 года в Черкассской области построят первую солнечную электростанцию (гелиоэлектростанцию) рядом с малой ГЭС в селе Гордашовка Тальновского района.

Как рассказал корреспонденту УНИАН директор Черкасского филиала ассоциации "Новосвит" Анатолий ЯРОВОЙ, на южном склоне земляной части плотины Гордашовской ГЭС смонтируют кварцевые панели, которые вырабатывают электроэнергию, поглощая солнечный луч. Таким образом, "Новосвит" будет эффективнее использовать существующие мощности малой ГЭС. Эта гелиоэлектростанция - первая в области, и она покажет целесообразность строительства последующих.

Летом, когда уровень воды в реках падает, и, соответственно, малая ГЭС не будет работать на полную мощность, гелиоэлектростанция будет работать с полной нагрузкой. Мощность новой электростанции будет составлять 150 кВт/ч. Расположенная рядом с ней гидроэлектростанция - 800 кВт/ч. Затраты на строительство гелиоэлектростанции будут минимальные, поскольку планируется использовать подключение к электрическим сетям, которые уже имеет малая гидроэлектростанция. Для работы на новой станции будет задействован персонал ГЭС.

Необходимое оборудование для гелиоэлектростанции поступит из Германии, а его монтаж закончат через два месяца – в конце ноября - начале декабря.

У "Новосвита" есть договоренности о строительстве еще двух таких же солнечных станций, если этот пилотный проект на Гордашовской ГЭС будет успешным. Следующей планируют запустить Лоташовскую гелиоэлектростанцию в Тальновском районе, а затем – станцию в Звенигородском районе. Мощность каждой из них составит 200 кВт.

На ближайшей сессии Черкасского облсовета будет представлен к утверждению проект региональной программы развития малой энергетики в Черкасской области на 2011-2016 гг.

В Украине гелиоэлектростанции есть в Винницкой, Николаевской и Одесской областях. В Украине построено около 80 малых ГЭС, на Черкасщине их 18, из них 7 работающих.