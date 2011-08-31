Польская PGNiG может обратиться в суд, если не договорится с «Газпромом» до октября

Крупнейшая польская нефтегазовая госкомпания Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG) не исключает возможности обращения в арбитражный суд в случае, если ей не удастся до октября договориться с ОАО «Газпром» о снижении цены на газ по долгосрочным контрактам

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление замглавы польской компании Пшемыслава ДУШИНСКИ (Przemyslaw Duczinski), передает РИА "Новости".

«У нас есть договорные сроки для переговоров до октября, если они не будут успешными, то мы пойдем в арбитражный суд. Глядя на действия «Газпрома», в настоящий момент это вполне вероятный сценарий», - заявил он.

Напомним, в начале марта текущего года PGNiG заявила, что требует от «Газпрома» снижения цены на поставляемый газ на 10%. В прошлом году Польша закупила газа на 3,3 млрд. долл. и хотела бы уменьшить эту сумму примерно на 300 млн. долл. При этом PGNiG заявила, что занимает жесткую позицию: либо «Газпром» снижает цены, либо вопрос будет рассматриваться в арбитражном суде.

Ранее сообщалось, что PGNiG начнет переговоры с "Газпромом" о цене на газ в марте текущего года. Польское предложение было отправлено после того, как "Газпром" согласился дать 15-процентные скидки для Эстонии и Латвии в 2011 году, а также изменить методики расчета цены для некоторых из своих основных клиентов - E.On Ruhrgas, GDF Suez, Eni.

Россия и Польша 29 октября 2010 года подписали протокол о внесении изменений в соглашение о создании системы газопроводов для транзита российского газа через территорию Польши и поставках российского газа в Республику от 1993 года, а также протокол к соглашению от 2003 года, предусматривающий, в том числе, увеличение объемов поставок. Речь идет о постепенном увеличении объемов поставок российского газа в Польшу с 9,7 млрд. куб. м в 2010 году до 11 млрд. куб. м в 2012-2022 годах. Транзитный тариф будет определяться компанией EuRoPol Gaz. Поставки российского газа будут осуществляться до 2022 года, а транзит - до 2019 года, как это было предусмотрено в прежнем контракте. Подписание межправительственных соглашений стало юридической основой для заключения межкорпоративных соглашений.

Ранее вице-премьер РФ Игорь СЕЧИН, курирующий в правительстве ТЭК, отмечал, что Россия может предоставить Польше скидку на газ в случае увеличения объемов поставок.

Контракты на поставку российского газа в Польшу и его транзит через польскую территорию действуют до 2022 и до 2019 годов соответственно.

Справка УНИАН. В 2010 году Польша импортировала из России 9,9 млрд. куб. м газа, из Европы - лишь примерно 900 млн. куб. м. В 2011 году PGNiG планировала, кроме этих двух источников импорта, получать газ из Украины, однако НАК "Нафтогаз Украины" заявила о приостановке поставок с 1 января. Из Украины в 2011 году планировалось поставить 160 млн. куб. м. Ежегодное потребление газа в Польше составляет около 13,7 млрд. куб. м, из которых примерно 30% обеспечивается за счет собственной добычи.