«Укргазвыдобування» и Shell подпишут обновленный договор о совместной деятельности

Завтра, 1 сентября, ДК «Укргазвыдобування» НАК «Нафтогаз Украины» и компания Shell подпишут обновленный Договор о совместной деятельности по поиску и добыче углеводородов в Днепровско-Донецком бассейне.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, подписание документа состоится в 9.00 в помещении Министерства энергетики и угольной промышленности по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 30.

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Напомним, сегодня глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН сообщил журналистам, что Shell планирует инвестировать в добычу сланцевого газа в Украине около 600 млн. долл. По его словам, в четверг, 1 сентября, с делегацией Shell в Украине встретится Президент Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как сообщалось, 2 августа 2007 года ДК «Укргазвыдобування» и компания Shell Ukraine Exploration&Production утвердили первый этап рабочей программы о начале совместной разработки Донецко-Днепровской впадины.

Согласно утвержденной программе, основной объем работ будет осуществляться на наиболее перспективных структурах Донецко-Днепровской впадины: Шебелинском и Западно-Шебелинском (Харьковская обл.) лицензионных участках, прогнозные ресурсы которых составляют свыше 400 млрд. куб. м.

Днепровско-Донецкая впадина обеспечивает более 80% всей добычи углеводородов в Украине.